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Bir Dünya Börek lezzetleri!

"Bir Dünya Börek" lezzetleri!

Ayfer Yavi, 337 tariften oluşan yeni kitabı “Bir Dünya Börek” ile sofralarımıza tat katıyor...
Pırasalı Arnavut Böreği
Pırasalı Arnavut Böreği
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Patates Hamur Böreği
Patates Hamur Böreği
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Soğanlı Susamlı Girit Böreği
Soğanlı Susamlı Girit Böreği
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Havuçlu Yutağza
Havuçlu Yutağza
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Tülbent böreği
Tülbent böreği
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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