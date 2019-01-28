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"Bir Dünya Börek" lezzetleri!
Ayfer Yavi, 337 tariften oluşan yeni kitabı “Bir Dünya Börek” ile sofralarımıza tat katıyor...
Pırasalı Arnavut Böreği
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Patates Hamur Böreği
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Soğanlı Susamlı Girit Böreği
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Havuçlu Yutağza
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Tülbent böreği
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