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Biraz çikolata, biraz da kahve…

Biraz çikolata, biraz da kahve…

Çikolata ve kahveyi harmanlayıp nefis tatlılar hazırladık. Çay saatleriniz muhteşem olacak!
Kahveli brownie cupcake
Kahveli brownie cupcake
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Çikolata kasesinde kahveli mus
Çikolata kasesinde kahveli mus
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Bardakta kurabiye
Bardakta kurabiye
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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