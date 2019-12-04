TARİFLER
Börekler-Çörekler ve Poğaçalar
Bisküviler ve Kurabiyeler
Kekler
Pastalar
Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar
Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar
Ev Yapımı Tarifler
Et Yemekleri
Tavuk Yemekleri
Sebze Yemekleri
Çorbalar
Pilavlar
Mantı ve Makarnalar
Deniz Ürünleri
Zeytinyağlılar ve Mezeler
Salatalar
Soslar ve İçecekler
Sütlü Tatlılar
Şerbetli Tatlılar ve Helvalar
Tartlar ve Kişler
Diğer
DÜNYA MUTFAĞI
ÖZEL GÜNLER
ÖZEL SEÇİMLER
YÖRESEL
KOLEKSİYONLAR
HABERLER
AKADEMİ
SÖZLÜK
SOFRA TV
GALERİ
DETAYLI ARA
Birbirinden lezzetli deniz ürünleri tarifleri...
İşte hem lezzetli hem de sağlıklı leziz deniz ürünleri tarifleri...
Sebzeli Levrek
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Soğanlı Palamut Dolma
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Mezgitli Lagos Lokumu
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kiremitte Patatesli Levrek
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Mercan Beğendi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Alabalık Güveç, Mevsim Sebzeleri İle
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Palamut Şiş
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Safranlı Çipura
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Rezeneli Tereyağlı Izgara Balık
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Hamsi Böreği
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Baharatlı Havuç Soslu Fırınlanmış Levrek Fileto
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Fesleğenli Balık
Sofra Tarifi
1 Kişilik
Somon Izgara
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Balık Gözleme
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Buharda Somon
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Diğer Koleksiyonlar
MEVLİD KANDİLİ'NE ÖZEL TARİFLER
MAKARNA GÜNÜNE ÖZEL TARİFLER
YAPIMI KOLAY LEZZETLİ TARİFLER...
BESLENME ÇANTALARINA SAĞLIKLI TARİFLER!
TAM KIVAMINDA AŞURE TARİFLERİ
ÇİKOLATAYLA YAPABİLECEĞİNİZ BİRBİRİNDEN LEZZETLİ TARİFLER!
KİRAZLI TARİFLER
YAZIN SERİNLETEN İÇECEKLER!
29. GÜN İFTAR MENÜSÜ
BAYRAM SOFRALARINA ÖZEL TARİFLER
BİZE ULAŞIN