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Birbirinden lezzetli deniz ürünleri tarifleri...

İşte hem lezzetli hem de sağlıklı leziz deniz ürünleri tarifleri...
Sebzeli Levrek
Sebzeli Levrek
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Soğanlı Palamut Dolma
Soğanlı Palamut Dolma
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Mezgitli Lagos Lokumu
Mezgitli Lagos Lokumu
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kiremitte Patatesli Levrek
Kiremitte Patatesli Levrek
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Mercan Beğendi
Mercan Beğendi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Alabalık Güveç, Mevsim Sebzeleri İle
Alabalık Güveç, Mevsim Sebzeleri İle
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Palamut Şiş
Palamut Şiş
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Safranlı Çipura
Safranlı Çipura
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Rezeneli Tereyağlı Izgara Balık
Rezeneli Tereyağlı Izgara Balık
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Hamsi Böreği
Hamsi Böreği
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Baharatlı Havuç Soslu Fırınlanmış Levrek Fileto
Baharatlı Havuç Soslu Fırınlanmış Levrek Fileto
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Fesleğenli Balık
Fesleğenli Balık
Sofra Tarifi
1 Kişilik
Somon Izgara
Somon Izgara
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Balık Gözleme
Balık Gözleme
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Buharda Somon
Buharda Somon
Sofra Tarifi
2 Kişilik

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