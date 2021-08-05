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Bol peynirli tarifler
Anadolu’nun en güzel peynirleri ile çeşit çeşit tariflerimiz var. İstediğiniz öğün için seçiminiz yapabilirsiniz.
Cevizli ve lor peynirli kek
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Pideli ve peynirli patlıcan ezme
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Peynirli ve domatesli köfte
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Çikolatalı ve taze peynirli tatlı
Sofra Tarifi
6 Kişilik
İncirli ve granolalı pratik dondurma
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Zeytinyağında yoğurt peyniri
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Cevizli ve üzümlü dilimler
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Fırında üç peynirli ev makarnası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Sebze dolgulu baharatlı börekler
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Tarator ve narlı salata eşliğinde peynirli havuç köftesi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Dağ mantarlı çorba
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Fırında domates soslu hellim peyniri
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Peynirle doldurulmuş pancarlar
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Acılı peynir
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Peynirli patates
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Peynirli sarma
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Yörük böreği
Sofra Tarifi
14 Kişilik
Peynirli patlıcan
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Peynirli kek
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Sütlü erişte
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Sütlü ve peynirli levrek
Sofra Tarifi
6 Kişilik
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İLK HAMUR, İLK EKMEK
5 MALZEMELİ 5 TARİF
RAMAZAN'IN 30. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ
RAMAZAN'IN 29. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ
RAMAZAN'IN 28. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ
RAMAZAN'IN 27. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ
RAMAZAN'IN 26. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ
RAMAZAN'IN 25. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ
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