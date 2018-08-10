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Diken taçlı kraliçe Enginar!
Lezzeti kadar sağlığa faydalarıyla da dikkat çeken enginarla nefis tarifler...
Patates salatalı enginar
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Enginarlı yeşil mercimek salatası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Enginarlı Köfte
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Enginarlı Biftek
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Etli Enginar
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Enginarlı Tart
Sofra Tarifi
8 Kişilik
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