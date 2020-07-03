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Ekmeğinizi çöpe atmayın!
Ekmeği çöpe atmak yerine sofralarımıza yeniden kazandırmalıyız.
Peynirli sebzeli köfte
Sofra Tarifi
3 Kişilik
Kıtır ekmek kebabı
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Ekmek pudingi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Ekmekli peynir topları
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Karamelli ekmek
Sofra Tarifi
4 Kişilik
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