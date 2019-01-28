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Ekmeksiz sofraya oturmam diyenlere!

Ekmeksiz sofraya oturmam diyenlere!

Birbirinden lezzetli ekmek tariflerini sizin için derledik...
Klasik Ekmek
Klasik Ekmek
Sofra Tarifi
4 Adet
Ekşi mayalı ekmek
Ekşi mayalı ekmek
Sofra Tarifi
2 Adet
Kuru domatesli ekmek
Kuru domatesli ekmek
Sofra Tarifi
1 Adet
Glutensiz tahıllı ekmek
Glutensiz tahıllı ekmek
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Zeytinli ekmek
Zeytinli ekmek
Sofra Tarifi
8 Adet
Biberli kekikli çavdar ekmeği
Biberli kekikli çavdar ekmeği
Sofra Tarifi
2 Adet
Mısır Ekmeği
Mısır Ekmeği
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Ihlamurlu Francala
Ihlamurlu Francala
Sofra Tarifi
4 Adet
Tam Buğday Unlu Biberli Peynirli Ekmek
Tam Buğday Unlu Biberli Peynirli Ekmek
Sofra Tarifi
7 Adet
Cevizli Pekmezli Ekmek
Cevizli Pekmezli Ekmek
Sofra Tarifi
12 Kişilik
Ayçekirdekli ve Tahıllı Ekmek
Ayçekirdekli ve Tahıllı Ekmek
Sofra Tarifi
10 Adet

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