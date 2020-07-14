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Glutensiz pratik tarifler

Glutensiz pratik tarifler

Çölyak hastası veya glutene karşı hassasiyeti olanlar için pratik tariflerimiz var
Muzlu ve yaban mersinli pankek
Muzlu ve yaban mersinli pankek
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kuruyemişli bar
Kuruyemişli bar
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Humus ve dukkah
Humus ve dukkah
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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