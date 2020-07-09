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Güzel bir yaz menüsü
Üstelik yapımı da çok kolay...
Patlıcanlı tahinli ve yoğurtlu ezme
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Peynirli fesleğenli kırmızı biber sarma
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Ayran aşı çorbası
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Ton balıklı mısırlı salata
Sofra Tarifi
2 Kişilik
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