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İlk Hamur, İlk Ekmek

İlk Hamur, İlk Ekmek

Anadolu’nun neredeyse her yerinde yapılan lavaşın mutfak kültürü tarihimizde ilk besinlerinden biri olduğu tahmin ediliyor. Sadeliği, zarafeti yansıtıyor. Yapımı da çok kolay.
Lavaş ekmek
Lavaş ekmek
Sofra Tarifi
1 Adet

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