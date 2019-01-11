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Kreple sarılmış lezzetler!
Kahvaltı sofralarımızdan çıkıp beş çaylarına hatta akşam yemeklerine giren krepli tarifler...
Rıcotta dolgulu orman meyvelı krep
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Pastırmalı yumurtalı krep
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Mantarlı etli krep bohça
Sofra Tarifi
4 Kişilik
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