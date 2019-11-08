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Mevlid kandiline özel tarifler

Mevlid kandiline özel tarifler

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in dünyaya geldiği bu mübarek gecede sofralarınızı şenlendirecek kandil simidi ve helva tarifleri
Çikolatalı un helvası
Çikolatalı un helvası
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Cevizli Un Helvası
Cevizli Un Helvası
Sofra Tarifi
4-6 Kişilik
Un Helvası
Un Helvası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
İrmik Helvası
İrmik Helvası
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Gülsuyu Helva
Gülsuyu Helva
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Un Helvası
Un Helvası
Üye Tarifi yermisinyemezmisin
12 Kişilik
Kandil Simidi
Kandil Simidi
Sofra Tarifi
45 Adet
Nohut Unlu Kandil Simidi
Nohut Unlu Kandil Simidi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kandil Simidi
Kandil Simidi
Sofra Tarifi
45 Adet
Kandil Simidi
Kandil Simidi
Sofra Tarifi
24 Adet
Mahlepli Simit
Mahlepli Simit
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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