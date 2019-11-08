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Mevlid kandiline özel tarifler
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in dünyaya geldiği bu mübarek gecede sofralarınızı şenlendirecek kandil simidi ve helva tarifleri
Çikolatalı un helvası
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Cevizli Un Helvası
Sofra Tarifi
4-6 Kişilik
Un Helvası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
İrmik Helvası
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Gülsuyu Helva
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Un Helvası
Üye Tarifi
yermisinyemezmisin
12 Kişilik
Kandil Simidi
Sofra Tarifi
45 Adet
Nohut Unlu Kandil Simidi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kandil Simidi
Sofra Tarifi
45 Adet
Kandil Simidi
Sofra Tarifi
24 Adet
Mahlepli Simit
Sofra Tarifi
6 Kişilik
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