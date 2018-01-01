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Piknik severler burda mı?

Piknik severler burda mı?

Piknik sepetinizde yer edinecek çıtır çıtır börek tarifleri...
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Sofra Tarifi
6 Adet
Kabaklı ve Patatesli Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Sofra Tarifi
16 Adet
Patatesli Bükme Börek
Patatesli Bükme Börek
Sofra Tarifi
20 Adet
Otlu Bahar Böreği
Otlu Bahar Böreği
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Sarıklı Kahvaltı Böreği
Sarıklı Kahvaltı Böreği
Sofra Tarifi
25 Adet
Peynirli Kapama Börek
Peynirli Kapama Börek
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Yaz Böreği
Yaz Böreği
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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