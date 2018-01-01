Piknik severler burda mı?

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Piknik sepetinizde yer edinecek çıtır çıtır börek tarifleri...
Patlıcanlı Börek
Sofra Tarifi
6 Adet
Kabaklı ve Patatesli Börek
Sofra Tarifi
16 Adet
Patatesli Bükme Börek
Sofra Tarifi
20 Adet
Otlu Bahar Böreği
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Sarıklı Kahvaltı Böreği
Sofra Tarifi
25 Adet
Peynirli Kapama Börek
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Yaz Böreği
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6 Kişilik
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