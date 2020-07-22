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Pratik bir menü

Pratik bir menü

Hafta ortası için nefis iki et yemeği. Yanına pilavla harika bir ikili olur.
Bol sebzeli pratik tavuk yemeği
Bol sebzeli pratik tavuk yemeği
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Fırında kavurmalı türlü
Fırında kavurmalı türlü
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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