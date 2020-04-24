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Ramazan sofraları...

Ramazan sofraları...

Sofra Dergisi Ekibi olarak hazırladığımız Ramazan ayı menü önerilerimiz...
Alaca Çorba
Alaca Çorba
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Izgara sebzeli salata
Izgara sebzeli salata
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Fırında taze patatesli pirzola
Fırında taze patatesli pirzola
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Limon peltesi
Limon peltesi
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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