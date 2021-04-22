DETAYLI ARA
Ramazan'ın 10. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 10. günü iftar menüsü

İşte hem leziz hem sağlıklı iftar menüsü tarifleri…
Saray sarması tarifi
Saray sarması tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Sumak Suyunda Taze Soğanlı Pilav
Sumak Suyunda Taze Soğanlı Pilav
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Hurmalı ve yoğun çikolatlı kek
Hurmalı ve yoğun çikolatlı kek
Sofra Tarifi
6 Kişilik

Diğer Koleksiyonlar

SON DAKİKA