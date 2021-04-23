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Ramazan'ın 11. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 11. günü iftar menüsü

İşte hem leziz hem sağlıklı iftar menüsü tarifleri…
Balkan Çorbası Tarifi
Balkan Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Garnitürlü Pilav
Garnitürlü Pilav
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Enginar çanağında kuzu eti
Enginar çanağında kuzu eti
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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