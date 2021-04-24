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Ramazan'ın 12. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 12. günü iftar menüsü

İşte hem nefis hem sağlıklı iftar menüsü tarifleri…
Köy Çorbası Tarifi
Köy Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Güveçte pastırmalı patates
Güveçte pastırmalı patates
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Tahinli muhallebi
Tahinli muhallebi
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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