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Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü...
Ramazan'ın 13. gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz leziz bir iftar menüsü...
Patates Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Tire köftesi tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Trileçe
Sofra Tarifi
8 Kişilik
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