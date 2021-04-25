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Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü...

Ramazan'ın 13. gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz leziz bir iftar menüsü...
Patates Çorbası Tarifi
Patates Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Tire köftesi tarifi
Tire köftesi tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Trileçe
Trileçe
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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