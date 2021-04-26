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Ramazan'ın 14. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 14. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 14. gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz leziz bir iftar menüsü...
Fındık Çorbası Tarifi
Fındık Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Yıldız Şehriye Pilavı
Yıldız Şehriye Pilavı
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kuzu Etli ve Biberli Kabak Tarifi
Kuzu Etli ve Biberli Kabak Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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