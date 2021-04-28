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Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü

Sevdiklerinizle leziz bir sofrada buluşabileceğiniz tarifler...
Karnıyarık
Karnıyarık
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Tarçınlı Pilav
Tarçınlı Pilav
Sofra Tarifi
6 Kişilik
San Sebastian Cheesecake
San Sebastian Cheesecake
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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