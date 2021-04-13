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Ramazan'ın 1.günü iftar menüsü...

Ramazan'ın 1.günü iftar menüsü...

Ramazan'ın 1.gününde iftarda sevdiklerinize pişirebileceğiniz leziz öneriler...
Şeküre Hanım Çorbası Tarifi
Şeküre Hanım Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Hasanpaşa köftesi
Hasanpaşa köftesi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Enginarlı pilav
Enginarlı pilav
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Çikolatalı un helvası topları tarifi
Çikolatalı un helvası topları tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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