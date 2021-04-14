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Ramazan'ın 2. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 2. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 2. gününde sevdiklerinizle birlikte pişirebileceğiniz leziz öneriler...
Şehriye Çorbası Tarifi
Şehriye Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
3 Kişilik
Fesleğen soslu tavuk eti
Fesleğen soslu tavuk eti
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Hurmalı Brownie Tarifi
Hurmalı Brownie Tarifi
Sofra Tarifi
10 Kişilik

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