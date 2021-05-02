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Ramazan'ın 20. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 20. günü iftar menüsü

Sevdiklerinizle eşsiz bir Ramazan sofrası için en iyi tarifler...
Ezme güveç
Ezme güveç
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Mantarlı Bulgur Pilavı
Mantarlı Bulgur Pilavı
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Soğanlı Yoğurt Çorbası Tarifi
Soğanlı Yoğurt Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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