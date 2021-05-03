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Ramazan'ın 21. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 21. günü iftar menüsü

Sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz muhteşem tarifler...
Kişnişli Mercimek Çorbası Tarifi
Kişnişli Mercimek Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Özbek Pilavı
Özbek Pilavı
Sofra Tarifi
15 Kişilik

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