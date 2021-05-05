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Ramazan'ın 23. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 23. günü iftar menüsü

Sevdiklerinizle muhteşem bir sofrada buluşabileceğiniz enfes tarifler...
Tavuklu Şehriye Çorbası Tarifi
Tavuklu Şehriye Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kuru Erik Hoşafı
Kuru Erik Hoşafı
Sofra Tarifi
6 Kişilik
İrmikli Muhallebi
İrmikli Muhallebi
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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