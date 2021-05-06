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Ramazan'ın 24. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 24. günü iftar menüsü

Sevdiklerinize hazırlayacağınız muhteşem tarifler...
Düğün Çorbası Tarifi
Düğün Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
5 Kişilik
Çıtır Pilav
Çıtır Pilav
Sofra Tarifi
Tavuklu Krep Bohçaları Tarifi
Tavuklu Krep Bohçaları Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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