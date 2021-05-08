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Ramazan'ın 26. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 26. günü iftar menüsü

Sevdiklerinize hazırlayacağınız leziz tarifler...
Sebzeli Rosto Köfte Tarifi
Sebzeli Rosto Köfte Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Domatesli Otlu Pilav Tarifi
Domatesli Otlu Pilav Tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Acılı Mısır Çorbası Tarifi
Acılı Mısır Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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