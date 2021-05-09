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Ramazan'ın 27. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 27. günü iftar menüsü

Muhteşem bir iftar sofrası için leziz tarifler...
Mantarlı Frittata Tarifi
Mantarlı Frittata Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Tavuklu Yalancı İşkembe Çorbası Tarifi
Tavuklu Yalancı İşkembe Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Hurmalı kek tarifi
Hurmalı kek tarifi
Sofra Tarifi
6 Adet

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