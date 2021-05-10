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Ramazan'ın 28. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 28. günü iftar menüsü

Muhteşem bir iftar sofrası için leziz tarifler...
Çardak kebabı tarifi
Çardak kebabı tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Közlenmiş Patlıcan Çorbası Tarifi
Közlenmiş Patlıcan Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Chia tohumlu sütlaç
Chia tohumlu sütlaç
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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