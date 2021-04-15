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Ramazan'ın 3. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 3. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 3. gününde sevdiklerinize pişirebileceğiniz leziz öneriler...
Sebzeli Arpa Şehriye Pilavı Tarifi
Sebzeli Arpa Şehriye Pilavı Tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Baharatlı pirzola
Baharatlı pirzola
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Orman Meyveli Kek Tarifi
Orman Meyveli Kek Tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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