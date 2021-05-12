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Ramazan'ın 30. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 30. günü iftar menüsü

Lezzetli ve kolay bir iftar menüsü
Sebzeli Dolma Tarifi
Sebzeli Dolma Tarifi
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Yoğurtlu Soğuk Enginar Çorbası Tarifi
Yoğurtlu Soğuk Enginar Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kaşık salatası
Kaşık salatası
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Çikolata kasesinde kahveli mus
Çikolata kasesinde kahveli mus
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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