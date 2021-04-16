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Ramazan'ın 4. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 4. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 4. gününde sevdiklerinize pişirebileceğiniz leziz öneriler...
Köfteli soğanlı güveç
Köfteli soğanlı güveç
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Mercimekli bulgur pilavı...
Mercimekli bulgur pilavı...
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Tarhana Çorbası Tarifi
Tarhana Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Zerde
Zerde
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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