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5. günü iftar menüsü

5. günü iftar menüsü

Çorba ve meze, domatesli fırın yemeği ve geleneksel bir tatlı ile hayırlı iftarlar diliyoruz.
Düğün çorbası
Düğün çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Domatesli fırın kebabı
Domatesli fırın kebabı
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Bahar cacığı
Bahar cacığı
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Un helvası
Un helvası
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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