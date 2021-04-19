DETAYLI ARA
Ramazan'ın 7. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 7. günü iftar menüsü

Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte Tarifi
Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Bakla Çorbası Tarifi
Bakla Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kağıtta Pilav
Kağıtta Pilav
Sofra Tarifi
4 Kişilik

Diğer Koleksiyonlar

SON DAKİKA