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Ramazan'ın 8. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 8. günü iftar menüsü

İşte hem leziz hem sağlıklı iftar menüsü tarifleri…
Fırında Bütün Tavuk
Fırında Bütün Tavuk
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kafes Pilavı
Kafes Pilavı
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Limonlu tart
Limonlu tart
Sofra Tarifi
10 Kişilik

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