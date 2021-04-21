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Ramazan'ın 9. günü iftar menüsü...

Ramazan'ın 9. günü iftar menüsü...

Sevdiklerinizle lezzet dolu bir sofra için pratik tarifler...
Enginar Dolması
Enginar Dolması
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Ciğerli Pilav
Ciğerli Pilav
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Diyarbakır Usulü Tarhana Çorbası Tarifi
Diyarbakır Usulü Tarhana Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Muzlu rulo pasta
Muzlu rulo pasta
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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