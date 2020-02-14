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Sevgililer gününe özel tarifler
Sevdiklerinize sunabileceğiniz birbirinden nefis tarifler...
Pratik Çikolata Bar Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kionalı Çikolata Topları Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Çikolatalı Aromatik Puding Tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Çikolatalı Kalp Pasta
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Kedidilli Pratik Pastacık
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Sevgi Pastası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Sevgililer Günü Bezesi
Üye Tarifi
gözdeulusoy
4 Kişilik
Sevgililer Günü Pastası
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Kurabiye Sevgililer
Sofra Tarifi
25 Adet
Frambuazlı Kalp Tart
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Pembe Kalpli Kurabiye
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Balkabaklı Kalp Kurabiye
Sofra Tarifi
35 Adet
Kahveli Karamelli Kalp Bisküvi
Sofra Tarifi
12 Kişilik
Çikolatalı Kinoalı Bar
Sofra Tarifi
8 Kişilik
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