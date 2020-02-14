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Sevgililer gününe özel tarifler

Sevgililer gününe özel tarifler

Sevdiklerinize sunabileceğiniz birbirinden nefis tarifler...
Pratik Çikolata Bar Tarifi
Pratik Çikolata Bar Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kionalı Çikolata Topları Tarifi
Kionalı Çikolata Topları Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Çikolatalı Aromatik Puding Tarifi
Çikolatalı Aromatik Puding Tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Çikolatalı Kalp Pasta
Çikolatalı Kalp Pasta
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Kedidilli Pratik Pastacık
Kedidilli Pratik Pastacık
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Sevgililer Günü Bezesi
Sevgililer Günü Bezesi
Üye Tarifi gözdeulusoy
4 Kişilik
Sevgililer Günü Pastası
Sevgililer Günü Pastası
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Kurabiye Sevgililer
Kurabiye Sevgililer
Sofra Tarifi
25 Adet
Frambuazlı Kalp Tart
Frambuazlı Kalp Tart
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Pembe Kalpli Kurabiye
Pembe Kalpli Kurabiye
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Balkabaklı Kalp Kurabiye
Balkabaklı Kalp Kurabiye
Sofra Tarifi
35 Adet
Kahveli Karamelli Kalp Bisküvi
Kahveli Karamelli Kalp Bisküvi
Sofra Tarifi
12 Kişilik
Çikolatalı Kinoalı Bar
Çikolatalı Kinoalı Bar
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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