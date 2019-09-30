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Yapımı Kolay Lezzetli Tarifler...

Yapımı Kolay Lezzetli Tarifler...

Kolay Pasta Tarifi
Kolay Pasta Tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Pırasalı Kolay Börek Tarifi
Pırasalı Kolay Börek Tarifi
Sofra Tarifi
12 Adet
Peynirli Kolay Poğaça Tarifi...
Peynirli Kolay Poğaça Tarifi...
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Cevizli Kolay Kuş Yuvası
Cevizli Kolay Kuş Yuvası
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Kolay Künefe
Kolay Künefe
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kolay Kalburabastı
Kolay Kalburabastı
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Kolay Cheesecake
Kolay Cheesecake
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kolay Su Böreği
Kolay Su Böreği
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Kolay Kurabiye
Kolay Kurabiye
Sofra Tarifi
40 Adet
Patatesli Kolay Mantı
Patatesli Kolay Mantı
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Milföylü Kolay Börek
Milföylü Kolay Börek
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kolay Yahni
Kolay Yahni
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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