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Yaz aylarının kraliçesi!
Karpuzlu tariflerle hem damağınızı şımartın hem serinleyin...
Karpuz Tatlısı
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Dondurmalı Karpuzlu Frozen
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Kavunlu Ve Karpuzlu İçeçek
Sofra Tarifi
5 Kişilik
Karpuzlu Serinlik
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Karpuz Sorbe
Sofra Tarifi
10 Kişilik
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