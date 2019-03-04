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Günün Mönüsü 04.03.2019

Günün Mönüsü 04.03.2019

Yoğurtlu Mantarlı Çorba
Yoğurtlu Mantarlı Çorba
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Labneli Mantar Dolgulu Köfte
Labneli Mantar Dolgulu Köfte
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Sigara Böreği
Sigara Böreği
Sofra Tarifi
24 Kişilik
Enginar Salatası
Enginar Salatası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Cevizli Sütlü Kadayıf
Cevizli Sütlü Kadayıf
Sofra Tarifi
10 Kişilik

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