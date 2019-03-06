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Günün Mönüsü 06.03.2019

Günün Mönüsü 06.03.2019

Yoğurtlu Köfteli Çorba
Yoğurtlu Köfteli Çorba
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Beşamel Soslu Tavuk
Beşamel Soslu Tavuk
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Peynirli Cevizli Salata
Peynirli Cevizli Salata
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Bayat Ekmekli Künefe
Bayat Ekmekli Künefe
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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