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Günün Mönüsü 07.02.2019

Günün Mönüsü 07.02.2019

Kırmızı biber çorbası
Kırmızı biber çorbası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Köfte İçinde Zerdeçallı Patates
Köfte İçinde Zerdeçallı Patates
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Tülbent böreği
Tülbent böreği
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kumkuatlı Pancarlı Salata
Kumkuatlı Pancarlı Salata
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Karamelli Puding (Butterscotch Puddıng)
Karamelli Puding (Butterscotch Puddıng)
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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