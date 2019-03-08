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Günün Mönüsü 08.03.2019

Günün Mönüsü 08.03.2019

Yoğurtlu Mercimek Çorbası
Yoğurtlu Mercimek Çorbası
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Fırında Bütün Tavuk
Fırında Bütün Tavuk
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Avokado Salatası
Avokado Salatası
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Yulaf Unlu Renkli Krep Börek
Yulaf Unlu Renkli Krep Börek
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Hurmalı Brownie
Hurmalı Brownie
Sofra Tarifi
10 Kişilik

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