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Günün mönüsü 09.08.2018

Günün mönüsü 09.08.2018

Soğuk Domates Çorbası
Soğuk Domates Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Enginarlı Semizotu Salatası
Enginarlı Semizotu Salatası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Zeytinyağlı Börülce
Zeytinyağlı Börülce
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Köfteli Domatesli Makarna
Köfteli Domatesli Makarna
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Limonlu İrmik Tatlısı
Limonlu İrmik Tatlısı
Sofra Tarifi
2 Kişilik

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