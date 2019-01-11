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Günün Mönüsü 11.01.2019

Günün Mönüsü 11.01.2019

Hünkar Çorbası
Hünkar Çorbası
Sofra Tarifi
Kişilik
Kinoalı Bakliyat Piyazı
Kinoalı Bakliyat Piyazı
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Sodalı Peynirli Börek
Sodalı Peynirli Börek
Sofra Tarifi
Revani
Revani
Sofra Tarifi
10 Kişilik

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