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Günün Mönüsü 14.08.2018

Günün Mönüsü 14.08.2018

Börülceli Mantar Çorbası
Börülceli Mantar Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Etli Enginar
Etli Enginar
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Cevizli Kabak
Cevizli Kabak
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Ananaslı Sütlaç
Ananaslı Sütlaç
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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