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Günün mönüsü 16.05.2019
Ezogelin Çorbası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kıtır Ekmek Kebabı
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Cevizli Kabak
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Köz Kırmızı Biberli Cacık
Üye Tarifi
serappturan
4 Kişilik
Kupta Çilekli Güllaç Tatlısı
Sofra Tarifi
6 Kişilik
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GÜNÜN MÖNÜSÜ 09.04.2019
GÜNÜN MÖNÜSÜ 03.04.2019
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GÜNÜN MENÖSÜ 15.03.2019
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GÜNÜN MÖNÜSÜ 08.03.2019
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GÜNÜN MÖNÜSÜ 04.03.2019
GÜNÜN MÖNÜSÜ 01.03.2019
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