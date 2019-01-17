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Günün Mönüsü 17.01.2019

Günün Mönüsü 17.01.2019

Enginarlı Ispanaklı Çorba
Enginarlı Ispanaklı Çorba
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Piyaz
Piyaz
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kadınbudu köfte
Kadınbudu köfte
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Patlıcan ve Lahana Dolması
Patlıcan ve Lahana Dolması
Sofra Tarifi
11 Kişilik
Ayva Tatlısı
Ayva Tatlısı
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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