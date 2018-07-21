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Günün Mönüsü 21.07.2018

Ekşili Çorba
Ekşili Çorba
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Kabak Oturtma
Kabak Oturtma
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Köz Kırmızı Biberli Cacık
Köz Kırmızı Biberli Cacık
Üye Tarifi serappturan
4 Kişilik
Dereotlu Erişte
Dereotlu Erişte
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kemalpaşalı Sakızlı Muhallebi
Kemalpaşalı Sakızlı Muhallebi
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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